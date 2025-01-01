Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Der Sohn des Killers

SAT.1Staffel 2Folge 38
Der Sohn des Killers

Der Sohn des KillersJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 38: Der Sohn des Killers

22 Min.Ab 12

Hannes Kappen (18) hat seinen Vater Thomas dabei beobachtet, wie er illegal Waffen kaufte. Eine heimliche Liebesbeziehung des Vaters zu einer Unbekannten lässt vermuten, dass Thomas Kappen am Selbstmord seiner Frau beteiligt gewesen sein könnte. Dieser Verdacht verstärkt sich, als man bei ihm eine Waffensammlung entdeckt. Doch dann finden Ingo Lenßen und Partner den verschwundenen Abschiedsbrief der Mutter ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen