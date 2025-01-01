Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Die verkaufte Freundin

Staffel 2Folge 9
Die verkaufte Freundin

Die verkaufte FreundinJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 9: Die verkaufte Freundin

22 Min.Ab 12

Marianne Eckstein vermutet, dass ihr Sohn Frank in schmutzige Geschäfte verwickelt ist: Der Schreiner-Azubi hat eigentlich einen großen Schuldenberg, da er früher Kontakt zur Drogenszene hatte. Doch der junge Mann schmeißt plötzlich mit dem Geld nur so um sich. Seine Mutter und auch seine Freundin Michaela vermuten, dass er wieder ins Drogenmilieu abgerutscht ist und sich dort das Geld verdient ...

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

