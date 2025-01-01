Lenßen & Partner
Folge 49: Lotusblüte
23 Min.Ab 12
Die junge Vietnamesin Hanh Minh Wagenknecht wurde im Park von zwei Männern vergewaltigt. Sie glaubt, Martin Guhl, den besten Freund ihres Ehemanns Stefan, erkannt zu haben. Bei einer Befragung durch die Ermittler zeigen Stefan Wagenknecht und Martin Guhl ihre Gewaltbereitschaft. Doch als herauskommt, dass Hanh Minh im Massagesalon "Lotusblüte" schwarzgearbeitet hat, ändert sich alles. Ist Silvia Diebold, die Betreiberin der "Lotusblüte", in die Vergewaltigung verwickelt?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick