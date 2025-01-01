Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 2Folge 63
Folge 63: Täter ohne Gewissen

22 Min.Ab 12

Anna Kreit wird auf der Straße überfallen: Mit vorgehaltener Waffe zwingen zwei Maskierte die werdende Mutter zur Herausgabe von 10.000 Euro - das Geld hat sie für einen Autokauf bei sich. Katja Hansen und Tekin Kurtulus werden Zeugen des Überfalls, können das Drama aber nicht verhindern. Die Täter entkommen! Unter Schmerzen bricht Anna Kreit mit Verdacht auf eine Fehlgeburt auf der Straße zusammen. Wer steckt hinter diesem Überfall? Nur zwei Personen wussten von dem Bargeld ...

SAT.1
