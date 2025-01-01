Lenßen & Partner
Folge 74: Brutale Weihnachten
23 Min.Ab 12
Verena Pappel rennt Ingo Lenßen in Panik vors Auto: Ein als Weihnachtsmann verkleideter Unbekannter hat versucht, sie zu vergewaltigen. Am nächsten Tag droht der Täter telefonisch an, seine Tat zu Ende zu bringen. Lenßen und Partner übernehmen den Fall, bei dem schnell der introvertierte Nachbar in den Mittelpunkt der Ermittlungen rückt. Allerdings erscheint auch der Ex-Freund des Opfers verdächtig ...
