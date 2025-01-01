Lenßen & Partner
Folge 78: Raub auf Bestellung
23 Min.Ab 12
Veronika Maulbach ist verzweifelt: Ein Jahr war ihr Mann Till im Knast, ein Jahr hat sie auf ihn gewartet. Jetzt ist er auf Bewährung draußen - und scheint schon wieder in kriminelle Machenschaften verwickelt zu sein. Und vor allem: Was macht er mit einer fremden Frau beim teuersten Juwelier der Stadt? Katja Hansen und Tekin Kurtulus verfolgen Till bis in eine finsterste Spelunke. Dort trifft er sich mit dem Dealer Knut Dorfner ...
