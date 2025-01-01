Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Die verschwundene Zeugin

SAT.1Staffel 2Folge 83
Die verschwundene Zeugin

Die verschwundene ZeuginJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 83: Die verschwundene Zeugin

22 Min.Ab 12

Charlotte Seebrecht, Mitarbeiterin eines Pharmakonzerns, hat heimlich Unterlagen kopiert, aus denen ersichtlich wird, dass ihr Chef Karl-Uwe Meindl in illegale Geschäfte verwickelt ist. Doch als die Ermittler zu der Mandantin fahren, ist ihre Wohnung völlig durchwühlt und Frau Seebrecht verschwunden. Die Detektive schleusen sich in den Pharmakonzern und werden Zeuge, wie der Chef unzulässige Medikamente in die dritte Welt verkauft.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen