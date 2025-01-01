Lenßen & Partner
Folge 99: Der Samenraub
22 Min.Ab 12
Vergewaltigung eines Mannes - und das auch noch im Krankenhaus. Opfer ist Frank Jochberg, der an sein Bett gefesselt, ruhig gestellt und mit Potenzmitteln vollgepumpt wurde. Ein erster Verdacht richtet sich gegen seine Ex-Freundin, die unbedingt ein Kind von ihm wollte. Tatsächlich ist sie schwanger, aber auch die Hinweise auf eine Schwester verdichten sich. Sandra Nitka ermittelt als Pflegehelferin, und Christian Storm muss für eine List seine Menschenwürde riskieren ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick