Lenßen & Partner
Folge 125: Casanova muss sterben
22 Min.Ab 12
Sandra Nitka und Christian Storm finden einen halbnackten, bewusstlosen Mann im Park - der verwirrte Niko Lasalle (28) scheint das Opfer einer Intrige zu sein. Nicht nur, dass er nicht weiß, wie er in den Park gekommen ist, er verliert auch noch seinen Job und seine Freundin. Aber wer will ihm schaden? Die Spur führt zu Uli Thöming (27), seinem ehemaligen Freund: Er wird von den Ermittlern bei einem erneuten Anschlag auf Niko ertappt.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick