Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Der heimliche Nacktfotograf

SAT.1Staffel 4Folge 13
Der heimliche Nacktfotograf

Der heimliche NacktfotografJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 13: Der heimliche Nacktfotograf

22 Min.Ab 12

Die Cheerleader-Trainerin Bianca Lange ist verzweifelt, weil eine pornographische Internetseite mit heimlich fotografierten Nacktfotos ihrer Mädchen aufgetaucht ist. Lenßen & Partner versuchen über den Provider, an die Adresse des Internetseitenbetreibers zu gelangen. Aber der Täter hat dort gefälschte Daten hinterlegt. Also schleust sich Katja Hansen verdeckt beim Training der Cheerleader ein. Sie will den Täter auf frischer Tat ertappen - der Plan schlägt fehl ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen