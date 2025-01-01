Lenßen & Partner
Folge 8: Notruf aus der Sex-Falle
22 Min.Ab 12
Angelika Dahlkes Tochter Elin ist spurlos verschwunden, ihre Mutter fürchtet Selbstmord. Lenßen & Partner forschen im rätselhaften Privatleben der Vermissten und gelangen über ihre Handy-Rechnung zu einem Mitarbeiter der Frauennotrufzentrale. Der Seelsorger Lukas Hader hatte als Letzter Kontakt zu Elin. In einem Anruf gestand sie, dass sie von ihrem Freund Roy Tenner misshandelt wird ...
