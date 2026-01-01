Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 10
22 Min.Ab 12

Peter Völkel macht sich große Sorgen um seine psychisch labile Frau: Die nach einem schweren Unfall ans Bett gefesselte Lena erhält massive Todesdrohungen - wie bei einem Countdown zählt der Täter die Tage bis zu ihrem Tod. Der viel beschäftigte Pilot beauftragt Lenßen & Partner, auf seine Frau aufzupassen. Schnell finden die Ermittler heraus, dass Lena eine Affäre mit ihrem Therapeuten hat ...

SAT.1
