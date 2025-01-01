Lenßen & Partner
Folge 55: Abgezockt beim Telefon-Sex
22 Min.Ab 12
Der bisexuelle Bankdirektor Dieter Schulte hat während einer Geschäftreise bei einer Hotline für Schwule angerufen und wird nun von seiner Telefonsex-Bekanntschaft "Eros" erpresst: Wenn er nicht 100.000 Euro bezahlt, will der Erpresser Annika, der Frau des Mandanten, alles erzählen. Die Installation einer Fangschaltung bringt nicht den gewünschten Erfolg. Erst durch die Recherche in einem Hotel kommen Lenßen & Partner an die besagte 0190-Nummer ...
