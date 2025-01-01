Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Mandantin unter Mordverdacht

SAT.1Staffel 4Folge 94
Mandantin unter Mordverdacht

Mandantin unter MordverdachtJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 94: Mandantin unter Mordverdacht

22 Min.Ab 12

Beatrix Grönland (26) ist besorgt: Ihr Freund Nikolas van Gravel (29) ist auf Geschäftsreise in Italien, doch seit fünf Tagen fehlt jede Spur von ihm. Kurze Zeit später wird der Vermisste tot aufgefunden. Die Ermittlungen führen zunächst ins Leere, auch die Befragung von Bernie Hasslach, dem Freund des Ermordeten, bringt keinen Erfolg.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen