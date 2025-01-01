Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Terror aus Verzweiflung

SAT.1Staffel 4Folge 99
Folge 99: Terror aus Verzweiflung

22 Min.Ab 12

Bernadette Melzer (23) hat schreckliche Angst: Irgendjemand will scheinbar ihre Beziehung zerstören. Der Verdacht fällt auf ihre eifersüchtige Kollegin Lydia Helmer, die mit allen Mitteln versucht, Tobias Hörmann, Bernadettes Freund, zu verführen. Als er nicht auf ihr eindeutiges Angebot eingeht, passiert ein neuer Anschlag auf die Mandantin ...

