Der wahnsinnige Verehrer

SAT.1Staffel 1Folge 45
Folge 45: Der wahnsinnige Verehrer

22 Min.Ab 12

Sybille Simon fühlt sich von ihrem anscheinend harmlosen Nachbarn Karsten Flimm verfolgt. Sind ihre Ängste und Befürchtungen nur Einbildung? Oder wird sie bald ein wehrloses Opfer? Das ist noch nicht alles: Sybille Simon steht kurz vor der Kündigung ihrer Arbeitsstelle. Die Ermittler nehmen die Bedrohungen ernst und beginnen mit der Observierung ...

SAT.1
