Lenßen & Partner
Folge 95: Die ausgesetzte Ehefrau
22 Min.Ab 12
Stefan Baumgarten hat Lenßen & Partner beauftragt, seine Frau Verena zu beschatten. Die Observation führt ins Drogen- und Rotlichtmilieu, wo die Unterweltbosse Pavel Lonkowicz und Jens Meineke aufgeschreckt werden. Von einem Hotel aus beobachten die Detektive Sandra Nitka und Christian Storm Verena Baumgarten mit einem Unbekannten - eine Drogenübergabe scheint stattzufinden ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick