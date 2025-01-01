Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 24
22 Min.Ab 12

Gerda Wiebe braucht die Hilfe von Lenßen & Partner: Irgendjemand legt Blumen mit Liebesbotschaften auf das Grab ihres kürzlich verstorbenen Mannes. Hatte Paul vor seinem Tod eine Geliebte? Die Ermittler machen eine Entdeckung: Der Friedhofsbesucher ist keine Frau, sondern ein Mann. War Paul Wiebe homosexuell? Gerdas Mann hatte doch Selbstmord begangen, weil er mit dem Tod der Tochter nicht fertig geworden ist...

