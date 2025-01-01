Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 2Folge 80
Folge 80: Sexy Biester

22 Min.Ab 12

Ein ungewöhnlicher Anruf erreicht Ingo Lenßen: Tobias Clement, ein ehemaliger Mandant, sitzt nackt, aller Sachen beraubt, in einem Hotelzimmer. Er kann sich an nichts mehr erinnern - Filmriss! Bevor das passierte, war er mit zwei Mädchen zusammen, denen er helfen wollte. Auch Christian Storm, der die Mädchen ausfindig macht, wird von den beiden bestohlen. Doch bevor er und Sandra Nitka die Diebinnen ausfragen können, sind sie geflohen ...

