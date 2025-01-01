Lenßen & Partner
Folge 86: Der Lottokönig
22 Min.Ab 12
Harald Kreiller hat eine Glückssträhne: Zuerst streicht er einen Lottogewinn von 1,5 Mio. ein, dann lernt er seine Traumfrau Jana Petersen kennen und will sie heiraten. Doch ihn plagen Zweifel: Meint es seine Freundin wirklich ernst oder will sie nur sein Geld? Die Ermittler beobachten, dass Jana Kontakt zu einer Prostituierten hat und ihr Geld gibt. Wird sie von Cindy Herfeld erpresst oder hat sie selbst eine dunkle Vergangenheit? Was will der Zuhälter Roy Schwieger von ihr?
