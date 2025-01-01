Lenßen & Partner
Folge 165: Detektivin unter Druck
22 Min.Ab 12
Tanja Seebold, eine Freundin von Katja Hansen, ist auf der Flucht vor der Polizei, weil in ihrer Wohnung ein Kilogramm Kokain gefunden wurde. Lenßen & Partner wollen Alexander Keminski als Drogendealer entlarven, aber Tanjas Ex-Freund durchschaut den Plan und entführt sie und Katja Hansen. Der Kidnapper droht, Tanja zu töten und stellt ein Ultimatum - ihre Rettung wird zum Nervenkrieg. Nachdem eine Befreiungsaktion scheitert, läuft den Ermittlern die Zeit davon.
