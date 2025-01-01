Lenßen & Partner
Folge 25: Die Lebenslüge
21 Min.Ab 12
Die Referendarin Franziska Mösch glaubt, ihr Verlobter betrügt sie. Sportlehrer Thomas Becker bekommt eindeutige Anrufe und Briefe von einer unbekannten Frau - ein eifersüchtiger Mann schlägt ihn zusammen. Da Franziska bald heiraten möchte, will sie Gewissheit haben und engagiert Lenßen & Partner. Der Lehrer streitet die angebliche Affäre vehement ab. Da das Paar erst vor wenigen Wochen in die Stadt gezogen ist, vermutet Becker, mit einem Namensvetter verwechselt zu werden ...
