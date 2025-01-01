Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Das zweite Gesicht

SAT.1Staffel 4Folge 39
Das zweite Gesicht

Das zweite GesichtJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 39: Das zweite Gesicht

22 Min.Ab 12

Der Schönheitschirurg Dr. Tobias Vogler wird tyrannisiert und verdächtigt seine Frau Angela, weil sie erfahren hat, dass er ein Verhältnis mit Valerie Lot hat. Die Ermittler observieren die Verdächtige und werden Zeuge, wie sie sich mit einem jungen Mann vergnügt. Alles spricht dafür, dass Angela und ihr Liebhaber für den Psychoterror verantwortlich sind, aber dann nimmt der Fall eine dramatische Wendung ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen