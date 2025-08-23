Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Schicksalhaftes Verhör

SAT.1Staffel 4Folge 62vom 23.08.2025
Schicksalhaftes Verhör

Schicksalhaftes VerhörJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 62: Schicksalhaftes Verhör

22 Min.Folge vom 23.08.2025Ab 12

Ingo Lenßens Squashpartner Guido Basten bittet um einen dringenden Termin: Seine Verlobte, die Dolmetscherin Larissa Ruschinski, ist verschwunden. Zu einer Verabredung ist die sonst zuverlässige Frau nicht erschienen, seither fehlt jede Spur von der attraktiven Blondine. Der Mandant ist davon überzeugt, dass Larissa einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist. Die Ermittler treffen in ihrer Wohnung auf einen Vermummten, der offensichtlich etwas Bestimmtes gesucht hat.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen