Lenßen & Partner

Mordanschlag an der Imbissbude

SAT.1Staffel 4Folge 73vom 20.09.2025
Mordanschlag an der Imbissbude

Mordanschlag an der ImbissbudeJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 73: Mordanschlag an der Imbissbude

22 Min.Folge vom 20.09.2025Ab 12

Die Aerobic-Trainerin Camilla Rechner wendet sich verzweifelt an Lenßen & Partner: Ein schwerer Verkehrsunfall ihres Bruders Wolfgang soll in Wahrheit ein heimtückischer Mordanschlag gewesen sein. Bei den gefährlichen Ermittlungen finden die Detektive tatsächlich das Tatfahrzeug. Doch dann werden sie selbst zu den Gejagten und geraten ins Visier brutaler Schutzgelderpresser ...

