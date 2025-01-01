Lenßen & Partner
Folge 74: Die gefilmte Vergewaltigung
22 Min.Ab 12
Tina Fein findet in der Wohnung ihres Freundes Steven Jung ein seltsames Video. In dem Amateurfilm wird ein Mädchen geschlagen und brutal vergewaltigt. Die Mandantin bittet Lenßen herauszufinden, ob ihr Freund in die Tat verwickelt ist und ob das Mädchen noch lebt. Die Ermittlungen führen zu Rainer Dunkelmann, dem vorbestraften Geschäftsführer einer Diskothek ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick