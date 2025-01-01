Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Die gefilmte Vergewaltigung

SAT.1Staffel 4Folge 74
Die gefilmte Vergewaltigung

Die gefilmte VergewaltigungJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 74: Die gefilmte Vergewaltigung

22 Min.Ab 12

Tina Fein findet in der Wohnung ihres Freundes Steven Jung ein seltsames Video. In dem Amateurfilm wird ein Mädchen geschlagen und brutal vergewaltigt. Die Mandantin bittet Lenßen herauszufinden, ob ihr Freund in die Tat verwickelt ist und ob das Mädchen noch lebt. Die Ermittlungen führen zu Rainer Dunkelmann, dem vorbestraften Geschäftsführer einer Diskothek ...

