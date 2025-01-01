Lenßen & Partner
Folge 103: Der entführte Metzgerjunge
22 Min.Ab 12
Der Metzgersohn Fred Wörmann (22) befindet sich in der Gewalt von Kidnappern! Seine Eltern Ariane (42) und Jochen Wörmann (47) machen sich große Sorgen um ihren Sohn. Die Ermittlungen führen ins Drogenmilieu. Gehen die Entführer für Kokain über Leichen? Als dann die Lösegeldübergabe scheitert, stoßen Lenßen & Partner an ihre Grenzen ...
