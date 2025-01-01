Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Der entführte Metzgerjunge

SAT.1Staffel 5Folge 103
Der entführte Metzgerjunge

Folge 103: Der entführte Metzgerjunge

22 Min.Ab 12

Der Metzgersohn Fred Wörmann (22) befindet sich in der Gewalt von Kidnappern! Seine Eltern Ariane (42) und Jochen Wörmann (47) machen sich große Sorgen um ihren Sohn. Die Ermittlungen führen ins Drogenmilieu. Gehen die Entführer für Kokain über Leichen? Als dann die Lösegeldübergabe scheitert, stoßen Lenßen & Partner an ihre Grenzen ...

SAT.1
