Lenßen & Partner

Ingo Lenßen unter Mordverdacht

SAT.1Staffel 5Folge 120
Ingo Lenßen unter Mordverdacht

Lenßen & Partner

Folge 120: Ingo Lenßen unter Mordverdacht

22 Min.Ab 12

Eine Frau beschuldigt Ingo Lenßen mit schweren Vorwürfen: Sie behauptet, dass der Rechtsanwalt versucht hat, sie zu vergewaltigen. Alle Beweise sprechen gegen ihn, selbst seine Ermittler zweifeln an ihm. Ingo Lenßen bittet sie um ihr Vertrauen, damit er seine Unschuld beweisen kann. Kurz darauf nehmen ihn die Kommissare vom K11 fest. Gibt es einen Ausweg für Lenßen & Partner?

