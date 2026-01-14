Leonie Löwenherz
Folge 10: Eifersucht
24 Min.Folge vom 14.01.2026
Gertrud, Lehmanns alte Schulfreundin soll zu Besuch kommen. Dazu muss Lehmann sie vom Flughafen abholen. Das will Leonie aus Eifersucht verhindern und vertauscht die Brieftasche von Lehmann mit dessen Kalender, will sie mitbekommen hat, dass man dann nicht Auto fahren darf. Nachdem Lehmann nicht zurückkommt, klingelt es plötzlich an der Tür und Gertrud steht vor der Tür.
