Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Leonie Löwenherz

Hilfe muß her

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 7vom 14.01.2026
Hilfe muß her

Hilfe muß herJetzt kostenlos streamen

Leonie Löwenherz

Folge 7: Hilfe muß her

25 Min.Folge vom 14.01.2026

Professor Lehmann schreibt wieder an seinem Bericht über Leonie, während Leonie Ordnung in der Küche schaffen soll. Es handelt sich dabei um einen Test von Lehmann mit Leonie. Plötzlich klingelt das Telefon von Lehmann und die Vermittlerin vom Biologischen Institut ist am Apparat um Lehmann an den Termin mit einer Praktikantin zu erinnern.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Leonie Löwenherz
Studio 100 International
Leonie Löwenherz

Leonie Löwenherz

Alle 1 Staffeln und Folgen