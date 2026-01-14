Leonie Löwenherz
Folge 7: Hilfe muß her
25 Min.Folge vom 14.01.2026
Professor Lehmann schreibt wieder an seinem Bericht über Leonie, während Leonie Ordnung in der Küche schaffen soll. Es handelt sich dabei um einen Test von Lehmann mit Leonie. Plötzlich klingelt das Telefon von Lehmann und die Vermittlerin vom Biologischen Institut ist am Apparat um Lehmann an den Termin mit einer Praktikantin zu erinnern.
