Leonie Löwenherz
Folge 3: Das Testament
21 Min.Folge vom 14.01.2026
Für den Fall, dass Lehmann während den Untersuchungen mit Leonie etwas zu stoßen sollte, schreibt er ein Testament an seinen Freund Paul. Währendessen findet Leonie im Vorzimmer des Büros ein Gewehr, wodurch sie in Lehmann plötzlich eine Gefahr sieht, und bildet sich ein, dass er genauso wie alle Safarijäger hinter ihrem Pelz her ist. Also schließt sie ihn in sein Arbeitszimmer ein und setzt sich mit samt dem Gewehr vor die Tür.
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