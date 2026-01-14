Zum Inhalt springenBarrierefrei
Casablanca bleibt in Afrika

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 16vom 14.01.2026
23 Min.Folge vom 14.01.2026

Melancholie liegt über dem Haus von Professor Lehmann, das so lange die Heimat von Leonie Löwenherz war. Der Abschied voneinander steht bevor. Laurenz steht mit seinem Freund, dem Architekten Ernst Damgart in der Auffahrt und sie bereiten alles für den Rücktransport von Leonie, Lambert und Ludwig nach Afrika vor. Aber wollen sie wirklich zurück?

