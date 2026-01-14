Casablanca bleibt in AfrikaJetzt kostenlos streamen
Leonie Löwenherz
Folge 16: Casablanca bleibt in Afrika
23 Min.Folge vom 14.01.2026
Melancholie liegt über dem Haus von Professor Lehmann, das so lange die Heimat von Leonie Löwenherz war. Der Abschied voneinander steht bevor. Laurenz steht mit seinem Freund, dem Architekten Ernst Damgart in der Auffahrt und sie bereiten alles für den Rücktransport von Leonie, Lambert und Ludwig nach Afrika vor. Aber wollen sie wirklich zurück?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick