Leonie Löwenherz

Ist das dein Ernst?

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 27vom 14.01.2026
Ist das dein Ernst?

Leonie Löwenherz

Folge 27: Ist das dein Ernst?

24 Min.Folge vom 14.01.2026

Leonie sitzt im Arbeitszimmer von Professor Lehmann und unterhält sich mit dem Beo. Sie spricht mit ihm über Tina, die seit gestern nicht mehr bei Professor Lehmann arbeitet, und beschwert sich bei dem Beo, über die, von Tina, zurückgelassenen Sachen. Karin, die Freundin von Tina, die deren Aufgabe über nimmt, ist gerade beim Einziehen und hat bereits ihr Zimmer zur löwenfreien Zone erklärt, was Leonie überhaupt nicht passt.

Studio 100 International
