Let the music play - Das Hit Quiz

Sabrina, Vera, Thomas

SAT.1Folge vom 08.02.2022
Sabrina, Vera, Thomas

Sabrina, Vera, ThomasJetzt kostenlos streamen

Let the music play - Das Hit Quiz

Folge vom 08.02.2022: Sabrina, Vera, Thomas

43 Min.Folge vom 08.02.2022Ab 6

In "Let the music play - Das Hit Quiz" müssen drei Kandidat:innen in vier Spielrunden die Titel unterschiedlichster Songs erraten - von "Angie" über "Männer" bis "Zombie" - gespielt von der Live-Band "Wolf & The Gang". Wer das größte Musikwissen beweist und die meisten Punkte erspielt, zieht ins Finale ein und hat die Chance auf bis zu 10.000 Euro. Heute treten Sabrina (40), Vera (24) und Thomas (54) gegeneinander an.

