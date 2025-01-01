Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Let the music play - Das Hit Quiz

Aki, Oliver, Nicola

SAT.1
Aki, Oliver, Nicola

Aki, Oliver, NicolaJetzt kostenlos streamen

Let the music play - Das Hit Quiz

Aki, Oliver, Nicola

43 Min.Ab 6

In Bayern können Sie samstags von 17:00-18:00 Uhr das SAT.1 Bayern-Magazin empfangen. In allen anderen Verbreitungsgebieten empfangen Sie "Let the music play - Das Hit Quiz". // Drei Kandidat:innen müssen in vier Spielrunden die Titel unterschiedlichster Songs erraten. Wer das größte Musikwissen beweist und die meisten Punkte erspielt, zieht ins Finale ein und hat die Chance auf bis zu 10.000 Euro. Heute treten Aki (33), Oliver (52) und Nicola (44) gegeneinander an.

Alle verfügbaren Folgen