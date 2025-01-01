Let the music play - Das Hit Quiz
Aki, Oliver, Nicola
43 Min.Ab 6
In Bayern können Sie samstags von 17:00-18:00 Uhr das SAT.1 Bayern-Magazin empfangen. In allen anderen Verbreitungsgebieten empfangen Sie "Let the music play - Das Hit Quiz". // Drei Kandidat:innen müssen in vier Spielrunden die Titel unterschiedlichster Songs erraten. Wer das größte Musikwissen beweist und die meisten Punkte erspielt, zieht ins Finale ein und hat die Chance auf bis zu 10.000 Euro. Heute treten Aki (33), Oliver (52) und Nicola (44) gegeneinander an.