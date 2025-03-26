JenNyan vs. AsterPewPew (Highlights)Jetzt kostenlos streamen
Let them cook
Folge 5: JenNyan vs. AsterPewPew (Highlights)
43 Min.Folge vom 26.03.2025Ab 12
Sonst ein Team, jetzt auf sich allein gestellt: JenNyan und AsterPewPew müssen zeigen, was sie solo am Herd draufhaben. Diesmal entscheidet der Chat: Wird es ein pikantes Nasi Goreng, ein cremiges Thai Curry oder knusprige Gemüsepuffer? Neue Regeln, neuer Druck - wer setzt sich am Ende durch?
