JoynStaffel 1Folge 6vom 26.03.2025
114 Min.Folge vom 26.03.2025Ab 12

MontanaBlack vs. AbuGoku - in Folge 6 wird nicht nur gekocht, sondern auch gemixt! Der Live-Chat entscheidet, welches Gericht auf den Teller kommt, doch damit nicht genug: Ein selbst kreierter Gönrgy-Cocktail steht ebenfalls auf dem Menü. Wer meistert die doppelte Herausforderung?

