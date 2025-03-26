MontanaBlack vs. AbuGoku (Ganze Folge)Jetzt kostenlos streamen
Let them cook
Folge 6: MontanaBlack vs. AbuGoku (Ganze Folge)
114 Min.Folge vom 26.03.2025Ab 12
MontanaBlack vs. AbuGoku - in Folge 6 wird nicht nur gekocht, sondern auch gemixt! Der Live-Chat entscheidet, welches Gericht auf den Teller kommt, doch damit nicht genug: Ein selbst kreierter Gönrgy-Cocktail steht ebenfalls auf dem Menü. Wer meistert die doppelte Herausforderung?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick