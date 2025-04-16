Bernd Zehner vs. Max Schradin (Highlights)Jetzt kostenlos streamen
Let them cook
Folge 8: Bernd Zehner vs. Max Schradin (Highlights)
45 Min.Folge vom 16.04.2025Ab 12
Bernd Zehner vs. Max Schradin - zwei erfahrene Kandidaten, drei starke Gerichte zur Auswahl: Hähnchenroulade, Beef Bowl oder Boeuf Stroganoff. Beide liefern ab, die Zeit spielt keine Rolle - doch wer sorgt am Ende für den entscheidenden Twist im Ranking? Die letzte Folge bringt noch einmal alles mit: Skills, Spannung und Überraschungen.
