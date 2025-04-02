Hugo vs. Wichtiger (Ganze Folge)Jetzt kostenlos streamen
Let them cook
Folge 7: Hugo vs. Wichtiger (Ganze Folge)
117 Min.Folge vom 02.04.2025Ab 12
Hugo & Wichtiger müssen in Folge 7 die Königsberger Klopse auf den Teller bringen - ein Gericht, das für sie beide Neuland ist. Mit ein paar Pannen und unerwarteten Wendungen geht’s ordentlich zur Sache. Wird es ihnen gelingen, die Hosts und den Chat zu überzeugen, oder endet das Ganze im völligen Durcheinander?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick