Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Let them cook

Hugo vs. Wichtiger (Ganze Folge)

JoynStaffel 1Folge 7vom 02.04.2025
Hugo vs. Wichtiger (Ganze Folge)

Hugo vs. Wichtiger (Ganze Folge)Jetzt kostenlos streamen

Let them cook

Folge 7: Hugo vs. Wichtiger (Ganze Folge)

117 Min.Folge vom 02.04.2025Ab 12

Hugo & Wichtiger müssen in Folge 7 die Königsberger Klopse auf den Teller bringen - ein Gericht, das für sie beide Neuland ist. Mit ein paar Pannen und unerwarteten Wendungen geht’s ordentlich zur Sache. Wird es ihnen gelingen, die Hosts und den Chat zu überzeugen, oder endet das Ganze im völligen Durcheinander?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Let them cook
Joyn
Let them cook

Let them cook

Alle 1 Staffeln und Folgen