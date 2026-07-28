Liebe Ohne Filter
Folge 37: Mund auf!
Was haben ein zu kurzes Zungenband, Mundatmung, Schnarchen, Migräne, ADHS-ähnliche Symptome und sogar die Entwicklung des Kiefers miteinander zu tun? Mehr, als die meisten vermuten. In dieser Folge von „Liebe ohne Filter“spreche ich mit der Zahnärztin Carola Engelberts, die seit über 26 Jahren Menschen behandelt und sich auf ganzheitliche Zahnmedizin, Airway-Zahnheilkunde und Zungenbanddiagnostik spezialisiert hat. Wir sprechen darüber, -warum die richtige Zungenlage so entscheidend für unsere Gesundheit ist, -weshalb Kinder möglichst durch die Nase atmen sollten, -welche Folgen Mundatmung auf Schlaf, Konzentration und Entwicklung haben kann, -warum Schnarchen – besonders bei Kindern – kein normales Phänomen ist, -wie ein zu kurzes Zungenband vom Säuglingsalter bis ins Erwachsenenleben Beschwerden verursachen kann, -welche Rolle Logopädie, Myofunktionstherapie, Kieferorthopädie und HNO gemeinsam spielen, -wie Mundgeruch entsteht und was wirklich dagegen hilft, -warum schöne Zähne weit mehr als nur ein ästhetisches Thema sind. Außerdem erzähle ich von den Erfahrungen mit meinem Sohn Jan und wir sprechen darüber, warum Prävention oft der Schlüssel ist, um spätere Behandlungen zu vermeiden. Eine Folge für Eltern, Großeltern, Erwachsene – und alle, die verstehen möchten, wie eng Mundgesundheit, Atmung, Schlaf und unser gesamter Körper miteinander verbunden sind. Jetzt reinhören – vielleicht verändert diese Folge deinen Blick auf Gesundheit nachhaltig.
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