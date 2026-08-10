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Liebe Ohne Filter

Er malte sich zurück ins Leben

Talk? Now!Staffel 1Folge 39vom 10.08.2026
Er malte sich zurück ins Leben

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Liebe Ohne Filter

Folge 39: Er malte sich zurück ins Leben

91 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 6

Manchmal braucht es den tiefsten Punkt, um einen völlig neuen Weg zu finden. In dieser Folge von „Liebe ohne Filter“ spricht Simone Jansen mit dem Künstler Michael Pfannschmidt über ein Leben voller Gegensätze: Dunkelheit und Farbe, Kontrollverlust und Klarheit, Vergangenheit und Neuanfang. Michael erzählt offen von seiner Jugend, die von Sucht geprägt war – und von dem Moment, der alles veränderte. Seit über 30 Jahren ist er clean und hat nicht nur sich selbst, sondern auch seine eigene kreative Welt neu erschaffen. Heute berühren seine Kunstwerke Menschen weit über Grenzen hinaus. Doch dieses Gespräch handelt nicht nur von Kunst. Es geht um das Leben selbst: um Liebe, Vertrauen, Dankbarkeit und die Frage, wie man trotz einer schwierigen Vergangenheit eine glückliche Beziehung führen kann. Michael spricht darüber, warum Erwartungen uns manchmal im Weg stehen, weshalb Anderssein eine Stärke sein kann und warum er heute jeden Tag als Geschenk betrachtet. Ein bewegendes Gespräch über Tiefpunkte, zweite Chancen und die Freiheit, seine eigene Geschichte jederzeit neu zu schreiben.

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