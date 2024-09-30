Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lindenstraße

Familienbesuch

ARD PlusStaffel 21Folge 21vom 30.09.2024
Familienbesuch

FamilienbesuchJetzt kostenlos streamen

Lindenstraße

Folge 21: Familienbesuch

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Gut gelaunt bringt Murat ein Türschild an der neuen Wohnung an. Da Gabi nun zu ihrem Andy gezogen ist und Ines bei Olaf bleiben wird, wurde die Reitmaier-Wohnung für Lisa und Murat frei. Heute Abend werden sich auch Murats Eltern das neue Heim des jungen Paares ansehen. Pauls Zimmer soll daher erst morgen bezugsfertig werden.

Weitere Folgen in Staffel 21

Alle Staffeln im Überblick

Lindenstraße
ARD Plus
Lindenstraße

Lindenstraße

Alle 5 Staffeln und Folgen