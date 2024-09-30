Lindenstraße
Folge 21: Familienbesuch
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Gut gelaunt bringt Murat ein Türschild an der neuen Wohnung an. Da Gabi nun zu ihrem Andy gezogen ist und Ines bei Olaf bleiben wird, wurde die Reitmaier-Wohnung für Lisa und Murat frei. Heute Abend werden sich auch Murats Eltern das neue Heim des jungen Paares ansehen. Pauls Zimmer soll daher erst morgen bezugsfertig werden.
