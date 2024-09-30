Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lindenstraße

Positiv

ARD PlusStaffel 21Folge 43vom 30.09.2024
Positiv

PositivJetzt kostenlos streamen

Lindenstraße

Folge 43: Positiv

30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Toms Hockeytrainer Süßmaier führt überraschend eine Dopingkontrolle in seiner Mannschaft durch. Am Wochenende findet ein wichtiges Spiel statt und er möchte einfach sicher gehen, dass seine Jungs alle „sauber“ sind. Als Tom davon erfährt, wird er nervös. Schließlich hat er die Zusage für das Leipziger Sportinternat in der Tasche. Ein positives Testergebnis könnte also unangenehme Folgen haben.

Weitere Folgen in Staffel 21

Alle Staffeln im Überblick

Lindenstraße
ARD Plus
Lindenstraße

Lindenstraße

Alle 5 Staffeln und Folgen