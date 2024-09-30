Lindenstraße
Folge 43: Positiv
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Toms Hockeytrainer Süßmaier führt überraschend eine Dopingkontrolle in seiner Mannschaft durch. Am Wochenende findet ein wichtiges Spiel statt und er möchte einfach sicher gehen, dass seine Jungs alle „sauber“ sind. Als Tom davon erfährt, wird er nervös. Schließlich hat er die Zusage für das Leipziger Sportinternat in der Tasche. Ein positives Testergebnis könnte also unangenehme Folgen haben.
Weitere Folgen in Staffel 21
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick