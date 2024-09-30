Lindenstraße
Folge 41: Kredit
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Sarah ermittelt. Aus Sorge um ihre Mutter Anna sucht sie nach dunklen Punkten in Steffis Vergangenheit – und wird fündig! Hannelore ist seit zwei Wochen wie vom Erdboden verschluckt. Nicht einmal Ludwig Dressler weiß wo sie sich aufhält. Alex und Josi wollen das insolvente Reisebüro von Erich und Helga übernehmen. Die beiden Jungunternehmer haben ein überzeugendes Konzept entwickelt.
