Litvinenko
Folge 1: Episode 1
47 Min.Folge vom 16.02.2023Ab 12
Sechs Jahre des langen Wartens haben sich ausbezahlt gemacht, als sich Litvinenko und seine Familie endlich offiziell als britische Staatsbürger bezeichnen können. Doch die Freude hält nicht lange an, als der ehemalige KGB-Offizier nach einer Verabredung mit einem langjährigen Bekannten und einem Geschäftsmann plötzlich Blut hustet. Im Krankenhaus stellt man schließlich mit Erschüttern fest: Litvinenko wurde mitten in London mit radioaktivem Polonium 210 vergiftet!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick