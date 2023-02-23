Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 3vom 23.02.2023
47 Min.Folge vom 23.02.2023Ab 12

In der Hoffnung, die zwei Hauptverdächtigen im Litvinenko-Mordfall interviewen zu dürfen, reisen drei britische Detectives zur Botschaft des Vereinigten Königreiches nach Moskau. Dort angekommen merken sich jedoch schnell, dass die Meinungen darüber, wer für Litvinenkos Tod verantwortlich ist, stark abweichen und die Befragungen unter zweifelhaften Bedingungen stattfinden.

