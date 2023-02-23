Litvinenko
Folge 4: Episode 4
47 Min.Folge vom 23.02.2023Ab 6
Obwohl die britische Regierung eine öffentliche Untersuchung des aufsehenerregenden Giftmordes an Litvinenko lange Zeit ablehnte, mobilisierte dessen Ehefrau auch Jahre später alle Kräfte, um die Mörder ihres Mannes zur Rechenschaft zu ziehen. 2014 soll sie endlich Gehör finden, als einer offiziellen Überprüfung der damaligen Ereignisse stattgegeben wird. Zu welchem Ergebnis wird das Gericht kommen? Und welche Rolle wird dabei Russland zugeschrieben?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick