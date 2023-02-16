Litvinenko
Folge 2: Episode 2
47 Min.Folge vom 16.02.2023Ab 6
Die britische Polizei versucht mit Hochdruck, die Polonium-Attentäter ausfindig zu machen und der radioaktiven Spur zu folgen, die in den Tagen vor Litvinenkos Tod mitten in London gelegt wurde. Und das Vorgehen scheint von Erfolg geprägt, als zwei Verdächtige ins Visier der Ermittler geraten. Werden die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen und Litvinenko und seiner Familie Gerechtigkeit zuteil?
