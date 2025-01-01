Eine Prüfung jagt die nächsteJetzt kostenlos streamen
Lotta in Love
Folge 123: Eine Prüfung jagt die nächste
24 Min.Ab 12
Das Gespräch zwischen Lotta und Anna eskaliert, und Anna verlässt zornig die WG. Lotta hat Schuldgefühle, doch der Druck steigt nun auch an der Firework-Front: Die neue Band steht, und Lotta muss Privates ausklammern. Indes bemerkt Leander Lottas Ähnlichkeit mit Alex, als sie in Laurenz' Garderobe die Alex-Perücke aufsetzt ... Hendrik und Tabatha verbringen einen ausgelassenen Abend im Leonies, während Achim Simone an der Bar schöne Augen macht - Leonie quält die Eifersucht.
