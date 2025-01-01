Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 2
25 Min.
Ab 12

Seit Michaels Kuss ist Lotta völlig durcheinander - der charismatische Bandleader geht ihr nicht mehr aus dem Sinn. Indes versucht Laurenz, Alex' Stylist, Lotta aufzutreiben, denn sie hat in der Aufregung nach dem Konzert das Bühnen-Outfit mitgehen lassen. Doch in der Wäscherei trifft er nur Max und Simone an. Auch Olivia, die verfolgt hat, wie Alex frühzeitig das Konzert verließ und nun einen Verdacht hat, ist auf der Suche nach Lotta - doch von Anna erfährt sie nichts ...

